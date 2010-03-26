УПЦ МП нагородила Добкіна орденом Святителя Димитрія

Українська православна церква Московського патріархату нагородила нового голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА орденом УПЦ Святителя Димитрія (Туптала), Митрополита Ростовського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

Орден М.ДОБКІНУ вручив під час прийому в губернатора Митрополит Київський і Всієї України Володимир (САБОДАН), який прибув сьогодні до Харкова.

Під час зустрічі з Предстоятелем УПЦ МП керівник області М.ДОБКІН підкреслив велику роль церкви у становленні держави.

«Не випадково Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ приділяє настільки серйозну увагу розвитку культури і духовності в нашій країні і всі свої справи починає з благословення, що дає імпульс для взаєморозуміння влади і духовенства. Це величезна честь для жителів Слобожанщини. Вважаю цей візит благословенням на добрі справи для Харківщини», - передає слова М.ДОБКІНА сайт ОДА.