Уряд Азарова поки не підвищуватиме пенсійний вік

Україна не підвищуватиме пенсійний вік у 2010 році. Уряд не бачить у цьому потреби, сказав «Німецькій хвилі» міністр праці та соціальної політики Василь Надрага.

Міжнародний валютний фонд неодноразово наголошував, що реформи української пенсійної системи необхідно почати саме з підвищення віку, коли українці виходитимуть на пенсію. Ця вимога стосується як українських чоловіків, які зараз працюють до 60 років, так і жінок, які виходять на пенсію на п’ять років раніше.

«Все, що МВФ давав – це тільки пропозиції, і їх треба обговорювати. Ця дискусія буде, мабуть, вічна, але підвищувати пенсійний вік зараз недоречно», - зауважив міністр. Василь Надрага підкреслив: якщо поспішно ухвалювати рішення про пенсійний вік уже в бюджеті на поточний рік, то це буде «звуження проблеми по термінах та по суті».

Утім Надрага не виключив, що розробляючи бюджет на 2011 рік, до рекомендацій МВФ урядовці таки повернуться, однак, на думку міністра соцполітики, передусім слід внести відповідні зміни до законів щодо соціальних стандартів українських громадян. Василь Надрага наголосив, що за березень уряд розрахувався з Пенсійним фондом. «Питання не стоїть, що у нас може виникнути дефіцит коштів для Пенсійного фонду. Система зроблена так, аби не було порушень у цьому».

Натомість експерти (як міжнародні, так і українські) констатують, що підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, адже за деякими оцінками, вже за 40 років відсоток пенсійних відрахувань у зарплаті складе близько 30 %, а це не на користь тих, хто зараз працює на свою пенсію.