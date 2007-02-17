Чалий: Україна не пропонувала мінятися газотранспортними активами з Росією

Українська сторона ніколи не пропонувала обмінятися газотранспортними активами Росії і України. Про це заявив заступник глави секретаріату президента України Олександр ЧАЛИЙ в ефірі "5 каналу" в п`ятницю увечері.

"Під час засідання Міждержавної комісії в Києві українська сторона порушувала питання про можливість участі українських компаній у видобутку газу і нафти на території Російської Федерації. Але при цьому не було питання про обмін активами", - сказав він.

О.ЧАЛИЙ також підтвердив, що ідея створення меморандуму про співпрацю двох держав в енергетичній сфері належить російській стороні.

"10 січня відбулася телефонна розмова між Президентом України і Президентом Російської Федерації. Під час телефонної розмови з боку Росії була пропозиція, що було б цікаво мати стратегічний документ співпраці в енергетичній сфері - меморандум про стратегічне партнерство, у тому числі і в газових відносинах", - відзначив він.

При цьому він додав, що "ця ідея була позитивно прийнята" українською стороною, оскільки між Росією і Україною "відбулося багато змін у газовій співпраці".

За його словами, "в документі сказано про те, що сторони декларують готовність перейти до впровадження спільних проектів в енергетичній сфері, у тому числі і за рахунок обміну активами", проте "з української сторони не було пропозиції про обмін активами".

"Можу сказати абсолютно відповідально, я можу присягнутися в парламенті, що з боку Президента України ніяких пропозицій щодо обміну активами нашої газотранспортної системі не надходило", - наголосив він.

О.ЧАЛИЙ також відзначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повністю підтримує закон про ГТС України, який набрав 6 лютого у Верховній Раді 430 депутатських голосів.

Як повідомлялося, Президент Росії Володимир ПУТІН на прес-конференції 1 лютого заявив, що Україна зацікавлена брати участь у видобутку газу в Росії в обмін на доступ російської сторони до управління її газотранспортною системою. "Йдеться про об`єднання активів, і українські партнери хотіли б не лише створити газотранспортний консорціум, а й хотіли б ввійти у видобувні активи на території РФ. Ми цього, як правило, не робимо. Але якщо ми пішли на це у вибудовуванні відносин з нашими європейськими партнерами - ну чому з Україною цього не зробити?", - сказав Президент РФ.

У свою чергу прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що вважає перспективною пропоновану модель енергетичної співпраці України і Росії, яка передбачає об`єднання видобувних і газотранспортних активів. Разом з тим він наголосив, що "йдеться про наміри". "Якщо йтиметься про об`єднання (активів), то лише рівних, щоб відносини були п`ятдесят на п`ятдесят", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.