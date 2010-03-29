У Києві накрили конвертаційний центр

Податковою міліцією Шевченківського району м. Києва припинено діяльність конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у м. Києві, податківцями встановлено, що фінансову махінацію організували четверо громадян.

Махінатори для проведення фінансових оборудок зареєстрували 6 підставних фірм, через рахунки яких було незаконно «проконвертовано» понад 230 мільйонів гривень.

Конвертація проводилася через дві столичні банківські установи.

Під час проведення обшуків в офісі «конвертаційного центру» податковою міліцією було вилучено 66 тисяч гривень готівкових коштів, 8 печаток фіктивних фірм, 1 штамп, 2 ноутбуки та документацію, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів.

Стосовно «конвертаторів» вже порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Слідство у справі триває.