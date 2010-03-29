Литвин сказав, коли вимальовуються вибори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує завтра, 30 березня, провести засідання лідерів фракцій щодо питання визначення строків та механізмів проведення місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією В.ЛИТВИН виступив сьогодні під час погоджувальної ради. В.ЛИТВИН зауважив, що у ВР вже зареєстрований проект закону щодо внесення змін до Конституції стосовно збільшення до 5 років терміну повноважень місцевих органів влади. В.ЛИТВИН нагадав, що цей документ необхідно направити на висновок до Конституційного Суду.

Крім того, додав В.ЛИТВИН, після повернення цього документа з КС парламент має його ухвалити в першому читанні на цій же сесії. За словами голови ВР, на початку наступної сесії ВР зможе ухвалити цей документ в цілому з точною датою проведення наступних виборів до місцевих органів влади.

«Якщо йти за логікою цього документа, то вони вимальовуються у березні 2011 року», - сказав він.

Голова ВР також нагадав, що відповідні зміни необхідно прийняти і стосовно строку повноважень Верховної Ради АРК.

В.ЛИТВИН також нагадав, що при ухваленні постанови про перенесення місцевих виборів з 30 травня на більш пізній термін, комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування доручалося внести пропозиції у зв’язку з рішенням Конституційного Суду щодо виборів до Київської міської ради, а також зміни до законопроекту про зміни виборчої системи.

В.ЛИТВИН зауважив, що всі ці питання планувалося розглянути 30 березня на засіданні ВР. «Разом з тим, цілком очевидно, що без принципового вирішення проблем, про які я казав, немає сенсу розглядати ці законопроекти завтра, і я просив би провести окреме засідання погоджувальної ради», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що це дало б змогу 13-16 квітня розглянути ці питання.