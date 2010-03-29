Комуністи хочуть знати, чому дорожчає бензин

Фракція Комуністичної партії України вимагає розглянути у Верховній Раді питання про причини підвищення в Україні цін на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засіданні Погоджувальної ради заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

«Ми повинні знати, на яких підставах відбулося це зростання», - сказав він.

За словами П.СИМОНЕНКА, питанням підвищення цін на нафтопродукти займається Антимонопольний комітет, однак парламент також має розібратись у цьому питанні.

«Ми повинні знати, як у нас захищаються інтереси власних виробників. Верховна Рада не повинна бути поза цим процесом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 19 по 26 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти підвищились на 4,2-5,5% (в середньому на 4,9%).