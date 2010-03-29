Литвин ще не запам'ятав прізвища всіх коаліціантів

На сьогодні у складі коаліції налічується 237 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Як відомо, під коаліційною угодою підписалося 235 народних депутатів і саме про таку кількість було оголошено на сесійному засіданні, отже тепер ще два народних депутати вступили в коаліцію.

На уточнююче запитання журналістів, хто ще з народних депутатів увійшов до коаліції, В.ЛИТВИН відповів: «ви знаєте я прізвища не запам’ятав».

При цьому він додав, що не відноситься до тих людей, «хто вистрілює сенсації». «Я ж повинен відповідати за свої слова», - додав він.

При цьому зазначив, що у вівторок на сесійному засіданні будуть оголошені прізвища тих двох депутатів, які приєдналися до коаліції.

Говорячи про дотримання прав опозиції як це передбачено законом «Про Регламент Верховної Ради України» В.ЛИТВИН зазначив, що на сьогодні опозиція не оформлена офіційно. «Сьогодні як мінімум є три претенденти на роль лідерства в опозиції», - зазначив голова ВР. Він підкреслив, що на сьогодні в опозиції «набагато тісніше, ніж у владі».

Відповідаючи на запитання, які шанси є, що опозиція може оформитися в найближчий час В.ЛИТВИН відповів, «я ці шанси не зважував». «Буде як буде, а буде - як Бог дасть», - додав він. За його словами, все залежить від того «наскільки будуть вгамовані амбіції».