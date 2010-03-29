Прес-конференція «Чи загрожує Черновецькому «третій термін»?»
У середу, 31 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Чи загрожує Черновецькому «третій термін»? – думка киян».
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
В ході прес-конференції директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО презентує результати соціологічного дослідження «Політична ситуація в Києві», проведеного Інститутом Горшеніна з 27 по 29 березня 2010 року.
Ключовими в дослідженні є наступні питання:
- наскільки киян задовольняє те, як вирішуються насущні проблеми міста місцевими властями?
- як кияни оцінюють роботу Леоніда Черновецького на посту мера Києва?
- чи довіряють кияни мерові міста?
- чи варто Леоніду Черновецькому негайно піти у відставку?
- політичний рейтинг Леоніда Черновецького.
Адреса: вул. Чапаєва, 4, офіс 14. Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63, (098) 343-62-11.
Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63, (098) 343-62-11.