Прес-конференція «Чи загрожує Черновецькому «третій термін»?»

У середу, 31 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Чи загрожує Черновецькому «третій термін»? – думка киян».

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

В ході прес-конференції директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО презентує результати соціологічного дослідження «Політична ситуація в Києві», проведеного Інститутом Горшеніна з 27 по 29 березня 2010 року.

Ключовими в дослідженні є наступні питання:

- наскільки киян задовольняє те, як вирішуються насущні проблеми міста місцевими властями?

- як кияни оцінюють роботу Леоніда Черновецького на посту мера Києва?

- чи довіряють кияни мерові міста?

- чи варто Леоніду Черновецькому негайно піти у відставку?

- політичний рейтинг Леоніда Черновецького.