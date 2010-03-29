Тимошенко заявляє, що суддям КС пропонують по $1 млн
Прізвища інформаторів не називає
У Конституційного Суду вимагають ухвалити неконституційне рішення. Про це сьогодні на брифінгу сказала лідер об’єднаної демократичної опозиції Ю.ТИМОШЕНКО.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, представники Партії регіонів по одному викликають членів Конституційного Суду і вимагають або ухвалити рішення про те, що коаліція і уряд є легітимними, або обрати декілька інших варіантів. Перший варіант – написати заяву про звільнення за власним бажанням, при цьому суддям гарантується непогане пенсійне забезпечення та посада, але нижчого рівня. Другий варіант – отримати 1 млн. дол. за ухвалення рішення про конституційність створення коаліції.
«Інформацію цю я маю безпосередньо з Конституційного Суду», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Водночас лідер демократичної опозиції відмовилась назвати прізвища суддів, які повідомили ці факти, і також не назвала прізвища представників Партії регіонів, які проводять ці переговори.
Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що суддям, які відмовляються вести будь-які переговори, погрожують порушенням кримінальних справ та звільненням за порушення присяги.
Вона також назвала дивним той факт, що до Конституційного Суду надійшли три подання щодо формування коаліції - від Партія регіонів, БЮТ та «Народної самооборони». При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, КС не хоче об’єднувати в одну ці справи, оскільки Партія регіонів вимагає ухвалити рішення тільки за її поданням.
«Люди ЯНУКОВИЧА перед поїздкою до Сполучених Штатів поставили чітку умову - до 11 квітня Конституційний Суд мусить винести рішення, що коаліція і уряд є легітимними всупереч Конституції», - заявила вона.
Ю.ТИМОШЕНКО також запевнила, що її політична сила не дасть незаконно звільнити суддів КС, якщо Партія регіонів наважиться винести це питання на розгляд ВР.
«Ми не дамо у Верховній Раді змінити суддів Конституційного Суду, бо зараз йде намагання зламати суд через коліно», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
11 березня у парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина та окремі народні депутати, загалом - 235 осіб.