Порошенко роздав номер свого мобільника, щоб запобігти тискові на рядових партійців

Головою Херсонської обласної організації політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" обрано губернатора Херсонщини Бориса СІЛЕНКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято звітно-виборчою конференцією НСНУ. Кандидатуру Б.СІЛЕНКОВА у ході таємного голосування підтримали 145 делегатів конференції з 251.

Друга кандидатура на цю посаду - Володимира ФІАЛКОВСЬКОГО - набрала 103 голоси. Три бюлетені визнано недійсними.

Перед початком конференції було оголошено, що процедура голосування пройде без попереднього обговорення і без звіту голови обласної організації, щоб це не «розколювало організацію».

Виступаючи на конференції перед голосуванням член політради НСНУ Петро ПОРОШЕНКО висловив жаль, що ситуація в Херсонській області склалась таким чином, що в роботу обласної організації довелось втручатись політраді партії.

Він наголосив, що необхідно зробити все, аби забезпечити чесні, демократичні, прозорі вибори голови Херсонської організації НСНУ.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що він нікому не дасть тиснути на партійців і якщо будуть спроби чистки партійних рядів з боку голови обласної організації він цього не допустить. З цією метою П.ПОРОШЕНКО роздав всім присутнім номер свого мобільного телефону.

Як повідомляв УНІАН, у роботі конференції, окрім П.ПОРОШЕНКА, брали участь народні депутати Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ та Ігор КРІЛЬ.

Звітно-виборчі конференції НСНУ цього і наступного тижня відбуватимуться в усіх регіонах України.

31 березня запланований з’їзд партії.