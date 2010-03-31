У ПР кажуть, що Тимошенко шантажує КС та погрожує суддям

У Партії регіонів вважають, що лідер БЮТ Юлія Тимошенко шантажує Конституційний Суд.

Про це заявив депутат від Партії регіонів, представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко.

Як відомо, раніше Тимошенко повідомила, що суддям Конституційного Суду пропонується 1 млн. доларів за винесення рішення про легітимність створення нинішньої коаліції.

"Я б розглядав заяву Тимошенко, як спробу тиснути і, певною мірою, навіть шантаж", - зазначив регіонал.

"Вона казала не лише про мільйон доларів, який начебто пропонують, вона ще погрожувала тим суддям, які проголосують за легітимність коаліції, кажучи, що якщо ви проголосуєте, ми одразу ініціюємо питання про позбавлення вас статусу суддів КС", - сказав Мірошниченко.

За його словами, президент Віктор Янукович дав "чіткий сигнал" КС, що він прийме будь-яке рішення.

Регіонал зазначив, що "КС є, певною мірою, під політичним патронатом президента", який "убезпечує КС від тиску" як коаліції, так і опозиції.

Мірошниченко також вважає, що заяви Тимошенко мають бути оцінені з правової точки зору.

Крім того, він висловив сподівання, що рішення КС щодо конституційності створення нинішньої коаліції буде ухвалене найближчим часом.

Українська правда