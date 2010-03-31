До України їде голова ОБСЄ

Сьогодні у Міністерстві закордонних справ України відбудуться переговори міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА з діючим головою ОБСЄ, державним секретарем - міністром закордонних справ Республіки Казахстан Канатом САУДАБАЄВИМ у рамках його офіційного візиту в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за результатами переговорів о 14.00 відбудеться підхід до преси (пл. Михайлівська, 1, 3-й під’їзд).