До України їде голова ОБСЄ
09:56, 31 березня 2010Політика
1374 0
Запланована зустріч з Грищенком
Сьогодні у Міністерстві закордонних справ України відбудуться переговори міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА з діючим головою ОБСЄ, державним секретарем - міністром закордонних справ Республіки Казахстан Канатом САУДАБАЄВИМ у рамках його офіційного візиту в Україну.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за результатами переговорів о 14.00 відбудеться підхід до преси (пл. Михайлівська, 1, 3-й під’їзд).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter