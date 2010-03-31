До коаліції втік ще один бютівець

Народний депутат України від БЮТ Петро КУЗЬМЕНКО увійшов до складу коаліції «Стабільність і реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

П.КУЗЬМЕНКО був 97-м номером у списку БЮТ на виборах до ВР.

Таким чином, на сьогодні у складі коаліції перебуває 239 народних депутатів України.

П.КУЗЬМЕНКО на виборах Президента 2010 року працював заступником керівника штабу БЮТ в Черкаській області. Його пов’язують з групою народних депутатів, яку контролює народний депутат Богдан ГУБСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня у парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу тоді увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, по 6 депутатів від БЮТ та НУ-НС і 4 позафракційних - загалом 235 осіб.

30 березня народні депутати від БЮТ Валентин ЗУБОВ і Олег МАЛІЧ, а також народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Сергій ВАСИЛЕНКО увійшли до складу коаліції «Стабільність та реформи».