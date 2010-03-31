КС визнав неконституційною постанову Верховної Ради
11:09, 31 березня 2010Політика
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Рішення оприлюднив Стрижак
Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову Верховної Ради України «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад» від 30 травня 2007 року.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС оприлюднив сьогодні голова суду Андрій СТРИЖАК.
Як зазначається у рішенні, ця постанова після визнання її неконституційною втрачає чинність.
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