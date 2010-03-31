КС визнав неконституційною постанову Верховної Ради

Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову Верховної Ради України «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад» від 30 травня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС оприлюднив сьогодні голова суду Андрій СТРИЖАК.

Як зазначається у рішенні, ця постанова після визнання її неконституційною втрачає чинність.