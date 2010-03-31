Регіонала - голову облради «вижив» його однопартієць-губернатор?

Голова Запорізької обласної ради Олександр НЕФЬОДОВ пішов у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про відставку за власним бажанням О.НЕФЬОДОВ, який є представником Партії регіонів, озвучив на сесії Запорізької облради.

За неофіційними даними, причина відставки голови обласної ради – його конфлікт із новопризначеним головою Запорізької облдержадміністрації Борисом ПЕТРОВИМ – також представником Партії регіонів.