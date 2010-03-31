Кияни оцінили роботу Черновецького

80% киян вважають, що меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ слід негайно піти у відставку.

Про це свідчать результати телефонного опитування на тему: «Політична ситуація в Києві», проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами дослідження, переважна більшість жителів столиці - 89,1% - негативно оцінюють роботу, виконану Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на посаді мера Києва. З них 66% відповіли на це питання «точно негативно», а 23,1% - «швидше, негативно». Позитивно оцінюють роботу діючого мера лише 6,9% киян. З них 5,5% відповіли «швидше, позитивно», а 1,4% - «точно позитивно». Важко було оцінити роботу мера Києва 3,9% респондентів.

Більшість киян - 75,8% - дали негативну оцінку діяльності міської ради столиці. З них 50,7% оцінюють роботу Київської міської ради «точно негативно», а 25,1% - «швидше, негативно». Позитивно оцінюють роботу міської ради 8,8% жителів Києва. З них 7,6% дали відповідь «швидше, позитивно», а 1,2% - «точно позитивно». Важко було оцінити роботу міської ради Києва кожному шостому киянину (15,4%).

Переважна більшість жителів Києва (89,0%) заявила про недовіру меру столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. З них 76% «точно не довіряють», а 13% - «швидше, не довіряють». Довіряють Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на сьогодні лише 7,6% киян. З них 4% «швидше, довіряють», а 3,6% - «точно довіряють». 3,4% респондентів було важко відповісти на це питання.

Переважна більшість киян - 81,3% - вважають, що меру столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ слід негайно піти у відставку. З них 63,7% відповіли «точно так» на це питання, а 17,6% - «швидше, так». Протилежної точки зору дотримуються 12,1% респондентів. З них на питання про те, чи варто меру Києва негайно піти у відставку, 7,6% опитаних відповіли «швидше, ні», 4,5% - «точно ні». Важко було визначити свою позицію з даного приводу 6,5% киян.

Переважна більшість киян - 90,8% - не задоволена тим, як розв`язуються насущні проблеми міста місцевою владою . З них 70,9% респондентів заявили, що те, як розв`язуються проблеми столиці, їх «зовсім не задовольняє», 19,9% - «швидше, не задовольняє». Влаштовує вирішення міських проблем місцевою владою лише 7,2% опитаних киян. З них 5,5% заявили, що робота влади в цьому напрямі їх «швидша, задовольняє», 1,7% - «повністю задовольняє». Важко з відповіддю на дане питання 2% респондентів.

Якби вибори мера Києва проводилися найближчої неділі, найбільша кількість киян підтримали б Сергія ТІГІПКА - 30,6%. За ним слідують Віталій КЛИЧКО - 22,4%, і - з великим відривом – екс-мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО - 8,2%. Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО набрала б на виборах мера Києва лише 7,2% голосів. Віктор ПИЛИПИШИН і Микола КАТЕРИНЧУК - 4,3% і 3,8% голосів киян, відповідно, а підтримати втретє діючого мера столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО згодні лише 3,3% опитаних. Найменшу кількість голосів киян - 0,3% - одержав би на виборах мера столиці секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, «за іншого кандидата» і «проти всіх» проголосували б 2,9% і 2,4%, відповідно. Важко було відповісти на дане питання 14,5% респондентів.

Опитування проводилося 27-29 березня 2010 р. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років у місті Києві. Квотами були стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.