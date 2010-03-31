Єфремов заявляє, що в коаліції немає проблем узагалі
12:27, 31 березня 2010Політика
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Так... розбіжності
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що в коаліції немає проблем, а є невирішені організаційні питання.
Про це він заявив в інтерв`ю агентству УНІАН, коментуючи вчорашню ситуацію в парламенті: коли фракція ПР не голосувала за соціальні питання, водночас фракція КПУ і Блок Литвина голосували за них.
Він наголосив: «у нас немає проблем в коаліції жодних». При цьому додав, що сьогодні «відбувається звичайне формування коаліції, і тому розбіжності на сьогодні диктуються суто організаційними питаннями, які не вирішені до кінця».
При цьому він нагадав, що коаліція ще навіть не провела засідання, де ці питання можна було вирішити.
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