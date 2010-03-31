Янукович обіцяє підтримку ініціативам Казахстану

Україна сподівається на підтримку Казахстану щодо свого головування в ОБСЄ у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з головою ОБСЄ, державним секретарем – міністром закордонних справ Республіки Казахстан Канатом САУДАБАЄВИМ, яка відбулася сьогодні у Києві.

Президент України наголосив, що Україна готова підтримувати ініціативи, які надходять від казахстанської сторони під час її головування в ОБСЄ. Зокрема, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, Україна підтримує пропозицію Казахстану стосовно скликання саміту ОБСЄ.

«Сподіваємося, що ви у 2013 році також підтримаєте ініціативи України стосовно її головування (в ОБСЄ – УНІАН)», - зазначив глава держави, звертаючись до чинного голови ОБСЄ К.САУДАБАЄВА.