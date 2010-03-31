Акімова назвала дефіцит бюджету-2010

На сьогодні дефіцит державного бюджету України з урахуванням дефіциту НАК «Нафтогаз України» й Пенсійного фонду становить близько 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента, постійний представник Президента України в уряді Ірина АКІМОВА.

«Якщо включити все, то цифра попередньо обумовлюється на рівні 10%», – сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня перший заступник глави Адміністрації Президента І.АКІМОВА заявила, що МВФ вважає прийнятним для продовження програми співпраці бюджетний дефіцит на рівні 6% ВВП, проте цю цифру вона назвала не остаточною і відзначила, що її можна вважати орієнтиром.