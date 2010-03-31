Тимошенко побачила, що Янукович і ВР готують «бульйон» для корупції

Наступного пленарного тижня парламентська опозиція ініціюватиме скасування закону про перенесення з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року набуття чинності антикорупційних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявила глава Координаційної ради об’єднаної парламентської опозиції Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про відтермінування на рік введення в дію пакету антикорупційних законів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона здивована тим, що Президент, який оголосив боротьбу з корупцією, став ініціатором перенесення набуття чинності цих законів.

«По суті справи, він консолідував корупцію», - сказала вона.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні Верховна Рада відмовилась внести зміни до закону, що стосується боротьби з відмиванням коштів.

«Це все говорить про те, що створюється «бульйон» для подальшої корупції, і це значить, що опозиція мусить сьогодні зробити декілька кроків», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що опозиція у ВР має ініціювати скасування відтермінування введення в дію пакету антикорупційних законів та вимагати поставити на повторний розгляд зміни до закону про запобігання відмиванню брудних коштів.

«Якщо ми цього не зробимо, Україна найближчим часом опиниться в списку FATF», - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила зміни до законів щодо запобігання та протидії корупції 10 березня.

Цими змінами з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року перенесено введення в дію антикорупційних законів: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», ухвалених Верховною Радою України 11 червня 2009 року.

29 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції».

Сьогодні, 31 березня, Верховна Рада України відмовилася ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.