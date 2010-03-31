Тігіпко зібрався у Вашингтон
15:24, 31 березня 2010Політика
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Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО незабаром має намір провести переговори про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні (США).
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.
С.ТІГІПКО зазначив, що його візит до США відбудеться після того, як 2 квітня в Києві завершить роботу Місія МВФ.
«Я поїду до Вашингтона, і ми продовжимо переговори», – сказав С.ТІГІПКО.
Як повідомляв УНІАН, раніше С.ТІГІПКО не виключав, що йому необхідно буде відвідати штаб-квартиру МВФ у Вашингтоні для проведення переговорів про продовження співпраці.
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