Тігіпко зібрався у Вашингтон

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО незабаром має намір провести переговори про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні (США).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

С.ТІГІПКО зазначив, що його візит до США відбудеться після того, як 2 квітня в Києві завершить роботу Місія МВФ.

«Я поїду до Вашингтона, і ми продовжимо переговори», – сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше С.ТІГІПКО не виключав, що йому необхідно буде відвідати штаб-квартиру МВФ у Вашингтоні для проведення переговорів про продовження співпраці.