Тимошенко так і не представила журналістам свій уряд

На засіданні опозиційного уряду журналістів не повідомили, хто з народних депутатів яку посаду обіймає.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні опозиційного уряду були присутні прем’єр-міністр опозиційного уряду Борис СОБОЛЄВ (фракція БЮТ), народні депутати Борис ТАРАСЮК, Геннадій МОСКАЛЬ, Олександр ДОНІЙ, Роман ЗВАРИЧ, Олександр БОНДАР, Юрій КАРМАЗІН, Юрій ГРИМЧАК (фракція НУ-НС), а також Андрій СЕНЧЕНКО, Олександр ГУДИМА, Остап СЕМЕРАК, Володимир ПОЛОХАЛО, Іван КИРИЛЕНКО, Сергій ШЕВЧУК, Володимир БОНДАРЕНКО, Ігор ГРИНІВ, Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція БЮТ).

Крім того, були колишні члени уряду Юлії ТИМОШЕНКО - Григорій НЕМИРЯ, Людмила ДЕНІСОВА.

Як повідомляв УНІАН, на початку засідання виступила голова Координаційної ради об’єднаної парламентської опозиції Ю.ТИМОШЕНКО, а потім Б.СОБОЛЄВ.

Після цього журналістів попросили залишити залу, так і не представивши, хто з присутні, яку посаду обіймає в опозиційному уряді.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що у складі опозиційного уряду буде чотири віце-прем’єр-міністри, зокрема, народний депутат із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир СТРЕТОВИЧ (лідер ХДС), народний депутат від НУ-НС Ю.КАРМАЗІН (лідер Партії захисників Вітчизни), віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ - член фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК (лідер НРУ), віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань – член фракції НУ-НС О.ДОНІЙ (група "Народна самооборона").

Посаду міністра опозиційного Кабінету міністрів може обійняти член фракції НУ-НС Р.ЗВАРИЧ; міністра регіональної політики та розвитку, який опікуватиметься також проблемами ЖКГ, - член фракції БЮТ В.БОНДАРЕНКО.

Міністерство економіки та інфраструктури (до якого буде включено Фонд державного майна), як очікується, очолить член фракції НУ-НС Олександр БОНДАР; Міністерство охорони здоров`я - депутат від БЮТ С.ШЕВЧУК; Міністерство освіти та науки - депутат від БЮТ В.ПОЛОХАЛО; Міністерство сільського господарства - лідер фракції БЮТ І.КИРИЛЕНКО.

Міністром оборони планується призначити члена фракції БЮТ Миколу ПЕТРУКА; міністром культури - депутата від БЮТ І.ГРИНІВА; міністром праці та соціальної політики - депутата від БЮТ А.ПАВЛОВСЬКОГО; міністром енергетики – О.ГУДИМУ.

Планується, що член фракції НУ-НС Ольга ГЕРАСИМ’ЮК стане міністром сім`ї та молоді, член фракції БЮТ О.СЕМЕРАК - міністром спорту, туризму і Євро-2012, член фракції НУ-НС Г.МОСКАЛЬ - міністром внутрішніх справ.