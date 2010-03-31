Теракти в московському метро додадуть очок Путіну?

Теракти в московському метро розпочали в Росії президентську кампанію 2012 року.

Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ у коментарі Інтернет-виданню «Гарт».

На думку експерта, тема безпеки, вочевидь, буде основною на виборах президента Росії в 2012 році. «Відповідно і шанси на те, що Володимир ПУТІН буде висувати свою кандидатуру на посаду президента, можуть збільшитися. Це не означає, що теракти були кимось придумані та реалізовані (з діючої російської влади), але об’єктивно ситуація сьогодні складається на користь силового блоку російської влади. А відповідно і на користь Володимира ПУТІНА, який асоціюється саме з силовим блоком, на відміну від МЕДВЄДЄВА, що асоціюється з ліберальним блоком», - зазначив В.КАРАСЬОВ.

Політолог прогнозує, що ці теракти зведуть нанівець акції протесту, що розгорнулися в Росії і могли стати більш масштабними.

«Якщо говорити в короткострокових вимірах, то ці теракти можуть не тільки призвести до подальшого «закручування гайок». Вони можуть нейтралізувати акції протесту проти політики російського уряду і особисто ПУТІНА, що почали розгортатися по всій Росії від Калінінграда до Сахаліна. Ці акції не були дуже масовими, але тенденція йшла в напрямку масовості і поширення лозунгу «Путін має піти». Тепер же, за реанімованою темою безпеки, і масові протести, і такі лозунги можуть відійти на маргінес політичного порядку денного Росії», - зазначив В.КАРАСЬОВ.