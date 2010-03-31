Ющенко покликав об'єднуватися усіх... крім Тимошенко

Лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО закликає до об’єднання всі національно-демократичні сили, але не відносить до них Блок Юлії Тимошенко.

Як повідомляє прес-служба НСНУ, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю газеті «День».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що головним завданням сьогодні є об’єднання та консолідація всіх національно-демократичних сил. При цьому, на його думку, об’єднуватися треба навколо цінностей, а не персоналій. Відповідаючи на запитання, чи повинен бути БЮТ в цій команді, В.ЮЩЕНКО сказав, що за Юлією ТИМОШЕНКО не стоять демократичні та національні цінності.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні він перебуває в опозиції.

За його словами, не потрібно сприймати владу як ворога, але підкреслив, що знаходиться в опозиції: «Я не при владі, а отже, я в опозиції. Це є факт». Він додав, що глибина опозиційності і її характер буде визначатися на політичній раді та на з’їзді «Нашої України».