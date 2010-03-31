У Тимошенко оприлюднили «десерт»: склад опозиційного уряду

Прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ оприлюднив склад опозиційного уряду, до якого увійшли 18 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося після засідання опозиційного уряду.

Як і планувалося, у складі опозиційного уряду буде 4 віце-прем’єр-міністри: народний депутат від НУ-НС Володимир СТРЕТОВИЧ (лідер ХДС), народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН (лідер Партії захисників Вітчизни). Віце-прем`єр-міністром - міністром закордонних справ став член фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК (лідер НРУ), а віце-прем`єр-міністром з гуманітарних питань – член фракції НУ-НС Олесь ДОНІЙ (член "Народної самооборони").

Посаду міністра опозиційного Кабінету міністрів обіймає член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, міністра регіональної політики та розвитку, який опікуватиметься і проблемами ЖКГ, - член фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО.

Міністерство економіки і інфраструктури (до якого буде включено Фонд держмайна) очолює член фракції НУ-НС Олександр БОНДАР; Міністерство охорони здоров`я - депутат від БЮТ Сергій ШЕВЧУК; Міністерство освіти - депутат від БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО; Міністерство сільського господарства - лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Міністром оборони призначено члена фракції БЮТ Миколу ПЕТРУКА; міністром культури - депутата від БЮТ Ігоря ГРИНІВА; міністром праці та соціальної політики - депутата від БЮТ Андрія ПАВЛОВСЬКОГО; міністром енергетики – Олександра ГУДИМУ.

Член фракції БЮТ Остап СЕМЕРАК став міністром спорту, туризму, молоді та Євро-2012, член фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ - міністром внутрішніх справ, член фракції НУ-НС Юрій ГРИМЧАК – міністром з питань надзвичайних ситуацій, екології та природних ресурсів.

Міністром юстиції призначено депутата від БЮТ Олену ШУСТІК, міністром фінансів - депутата від БЮТ Андрія СЕНЧЕНКА.

За словами С.СОБОЛЄВА, склад уряду був затверджений на засіданні фракції БЮТ.

"Голосування проводилося по кожній кандидатурі", - сказав він.

Засідання опозиційного уряду відбуватимуться щочетверга.