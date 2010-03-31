На боротьбу з кіосками Черновецький покличе МВС

В Києві введено мораторій на встановлення малих архітектурних форм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на розширеному засіданні колегії Київської міської державної адміністрації мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Так на озвучену представником одного з районів столиці проблему щодо величезної кількості МАФів, що вже встановлені та продовжують встановлюватись в місті, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Моє розпорядження про мораторій на встановлення МАФів вже є. Просто його ніхто не виконує». Він підкреслив, що вже цей документ підписаний, але можливо з ним ще не ознайомлено керівництво районів.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ погодився з тим, що кількість МАФів в Києві є надто великою. В той же час, за його словами, службам столичної міськдержадміністрації важко впоратися з цією проблемою самостійно і, за його словами, потрібна допомога МВС.