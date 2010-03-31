Азаров урізав зарплату Януковичу

Кабінет міністрів України постановою від 31 березня 2010 р. №284 «Про оплату праці Президента України в 2010 році» скоротив зарплату Президента на 50%.

Згідно з документом, на виконання пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 4 березня 2010 р. № 286 „Про заходи щодо забезпечення скорочення витрат Державного бюджету України” Кабінет міністрів України ухвалив встановити, що з 1 квітня 2010 р. до 1 січня 2011 р. заробітна плата Президента України виплачується на 50% менше, порівняно із заробітною платою станом на 1 березня 2010 року.