Росія відмовляється будувати АЕС у Білорусі разом з Китаєм

Росія не будуватиме АЕС у Білорусії спільно з Китаєм. Таку думку висловив на прес-конференції посол Росії в Білорусії Олександр Суріков.

Як зазначив О.Суріков, якщо білоруська сторона запропонує, щоб цей проект співфінансували китайці, то Росія відмовиться в ньому брати участь, оскільки у російських фахівців є свої інновації в цій галузі, якими вони не хотіли б ділитися з китайськими фірмами. При цьому О.Суріков додав, що якщо участь китайської сторони не передбачатиме прямого доступу до високих технологій будівництва АЕС (наприклад, йтиметься про зведення інфраструктури), то тоді у Росії не буде заперечень.

РосБізнесКонсалтинг