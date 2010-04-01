Ющенко три дні не відповідав на дзвінки глави МВФ?

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО наприкінці 2009 року відмовлявся обговорювати з главою Міжнародного валютного фонду Домініком СТРОСС-КАНОМ умови продовження кредитної програми для України, вважаючи її "злом" для країни.

Про це заявив колишній виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ в інтерв`ю газеті "Дело". "Я добре пам`ятаю, як сидів навпроти СТРОСС-КАНА, а він показував мені пачку листів від Президента (В.ЮЩЕНКА), в яких йшлося про те, що програма співпраці з МВФ, - це зло для України, і продовження співпраці навіть не треба обговорювати. І що він, ЮЩЕНКО, робитиме все можливе, щоб ця програма померла у такому вигляді і за такого уряду", - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Екс-міністр нагадав, що такі заяви направляв Президент, який підписав закон про підвищення соціальних стандартів, який викликав різку критику з боку МВФ. "Більше того, перед тим, як ЮЩЕНКО візував цей закон, йому протягом трьох днів телефонував СТРОСС-КАН з проханням не робити цього, але ЮЩЕНКО відмовився з ним спілкуватися, чим, природно, образив главу МВФ. СТРОСС-КАН, наскільки мені відомо, сприйняв це як особисту образу", - відзначив він.

На думку І.УМАНСЬКОГО, заміна глави місії МВФ в Україні Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ пов`язана з цілим комплексом причин і обставин. "Хочу відзначити, що з ПАЗАРБАЗІОЛУ було дуже легко працювати: вона практик, на відміну від чинуш-теоретиків, які сидять в офісах МВФ і крізь скло "акваріума" споглядають на зовнішній світ. Нам з нею дуже повезло, а от їй з нами... Вона чим могла - допомагала. Багато її рішень у Вашингтоні не розуміли, тому, очевидно, її і перевели на іншу посаду. З іншого боку, ця посада ближча Джейлі за її профпріоритетами і знаннями, напевно, їй більш цікаво опікуватися фінансовими ринками. Багато в чому завдяки її допомозі Україна змогла одержати четвертий транш стабілізаційного кредиту МВФ (приблизно на 4 млрд. дол.) ще наприкінці минулого року", - відзначив І.УМАНСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання про те, коли Україна була найближче до економічного краху за часів кризи, екс-глава Мінфіну визнав, що вірогідність дефолту минулого року була дуже високою. "Найскладнішим періодом для країни, безумовно, був квітень-травень минулого року. Скажу відверто, якби тоді МВФ не погодився надати частину другого траншу стабілізаційного кредиту до бюджету (1,5 млрд. дол. з 2,6 мільярда доларів), дефолт був би неминучим", - заявив він.

"Зараз дуже неприємно спостерігати за тим, який "щедрий" до Кабміну Миколи АЗАРОВА Національний банк. Всього за 10 днів він видав на потреби уряду 4,5 млрд. грн.: перерахував у казну 1 млрд. грн.. перевищення власних кошторисних доходів над витратами, решту коштів було надано комерційним банкам у вигляді рефінансування і для монетизації ОВДП у статутних фондах під викуп розміщених Мінфіном облігацій. Якби Кабмін ТИМОШЕНКО мав таку саму тісну співпрацю з НБУ, яка є зараз, багатьох проблем минулого року можна було б уникнути", - переконаний І.УМАНСЬКИЙ.