У Нацбанку пояснили, навіщо вони купляють валюту

Обсяг золотовалютних резервів Національного банку України станом на кінець березня п.р. становив 25,125 млрд. дол. (на кінець лютого п.р. - 24 млрд. 148,1 млн. дол. - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник групи радників голови Нацбанку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції у четвер.

"25,125 млрд. дол. - такі наші резерви. Це практично той рівень, який ми мали рік тому – на 400 млн. дол. менше", - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що «ми купуємо валюту не для того, щоб зафіксувати курс… Ми купуємо, тому що ми хочемо підтримати адекватну грошову пропозицію, адекватну у фазі розігрівання економіки, ми купуємо для того, щоб поповнити міжнародні валютні резерви…"

При цьому він наголосив, що, на відміну від минулого року, ці кошти не запозичені, а одержані від продажу валюти населенням, нерезидентами і експортерами.

Щодо стану монетарних агрегатів, В.ЛИТВИЦЬКИЙ повідомив, що станом на 29 березня п.р. монетарна база в Україні з початку минулого місяця зросла на 4,1%, минулого року за березень – на 2,3%. З початку п.р. зростання монетарної бази становило 1,8%, минулого року за січень-березень - «мінус» 4,9%.

Зростання грошової маси з 1 по 29 березня становило – 2%, минулого року за березень - «мінус» 1%. З початку року маса зросла на 0,6%, а минулого року за січень-березень вона скоротилася на 9,6%.

Кажучи про прогнозний рівень економічного зростання України, В.ЛИТВИЦЬКИЙ висловив думку, що за підсумками поточного року необхідно орієнтуватися на зростання ВВП у 3-4%. При цьому він назвав недостатньо амбітними урядові прогнози щодо інфляції в 2010 році на рівні 13,1%.

«Я запропонував би варіант наступний, як мінімум, інфляцію орієнтувати на рівні менше рівня попереднього року 12,3%, як максимум, щоб вона не виходила з показника, який вимірюється двозначним числом… Максимум – менше 10%, мінімум – менше, ніж минулого року», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Представник Нацбанку вважає, що можливе підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги може бути нейтралізоване за своїм впливу на інфляцію шляхом зниження попиту на інші товари і послуги, а також зниженням інфляції за іншими сегментами.

«50% споживчого кошика – це продовольчі товари. Якщо уряд і всі, хто причетний до ухвалення рішень, зможуть направити тенденцію руху продовольчих товарів не на підвищення, а хоча б на утримання стабільного курсу, не говорячи вже про зниження цін, ми зможемо нейтралізувати підвищення тарифів», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Також він вважає прийнятним планування дефіциту державних фінансів України в 2010 році на рівні 6,7% ВВП. Експерт також висловився за доцільність щоквартального перегляду держбюджету.