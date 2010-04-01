ВР призначила голову Антимонопольного комітету

Верховна Рада України призначила Олексія КОСТУСЄВА головою Антимонопольного комітету України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 242 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Після голосування О.КОСТУСЄВ заявив, що «більша частина спеціалістів Антимонопольного комітету збереглася». «Це висококваліфіковані, порядні і деполітизовані люди, це сильна команда», - додав він.

Водночас О.КОСТУСЄВ наголосив: «Звичайно, необхідно буде привести ще нових людей, але кістяк, безумовно, залишиться».