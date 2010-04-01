Схід і Південь країни підтримують скасування місцевих виборів (опитування)

Думки українців щодо скасування місцевих виборів розділилися: 40,8% не підтримують те, що Верховна Рада скасувала вибори до місцевих органів влади, які планувалось провести 30 травня 2010 року, 38,4% – підтримують скасування виборів, а 20,8% не змогли визначитись.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 18–24 березня 2010 року.

Згідно з результатами опитування, у Східному та Південному регіонах відносна більшість населення підтримує скасування виборів до місцевих органів влади – відповідно, 54,6% та 44,8%. І, навпаки, у Західному та Центральному регіонах більша кількість громадян не підтримує скасування виборів до місцевих органів влади – відповідно, 54,4% та 49,2%.

* * * За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки не перевищує ±2,9%.