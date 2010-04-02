Портнов: місцевих виборів ще рік не буде
Владі потрібний час для проникнення
Народний депутат України, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає, що місцеві вибори відбудуться навесні наступного року, оскільки центральній владі потрібний час для проникнення до рад усіх рівнів.
В інтерв`ю «Лівому берегу», відповідаючи на запитання про те, коли, на його думку, відбудуться вибори до місцевих рад, А.ПОРТНОВ сказав: «Думаю, що навесні наступного року… Думаю, що до цього часу бути створено всю виборчу і законодавчу інфраструктуру для проникнення центральної влади до місцевих рад усіх рівнів. З високою часткою ймовірності можна припустити, що у такому процесі може бути втрачено демократичну складову рівності всіх політичних сил бути обраними і захисту результату на виборах».
При цьому депутат відзначив, що йому «близька ідея обрання депутатів місцевих рад з «мажоритарки», парламенту – за змішаною системою, 50 на 50, що однозначно підвищило б професійний рівень народних депутатів і повернуло б до законодавчого органу інтелектуальну еліту».
За словами А.ПОРТНОВА, питання це не регулюється Конституцією, тому його може бути врегульовано парламентською більшістю і Президентом шляхом ухвалення звичайного закону. «Певна річ, це може призвести до серйозної зміни існуючих політичних конфігурацій – деякі політсили ризикують зникнути і з місцевих рад, і з Верховної Ради. Але, загалом, це непогано – нормальний демократичний процес», - вважає депутат.