Литвин пророкує, що в коаліції з'явиться ще два десятка "тушок"

Склад коаліції може збільшитися до 260 депутатів.

Про це заявив спікер Володимир Литвин в ефірі 5 каналу.

"Десь до середини наступного місяця коаліція буде налічувати в межах 260 депутатів", - зазначив він.

Спікер підкреслив, що він "ніколи не помиляється в своїх оцінках".

Крім того, Литвин уникнув відповіді на питання, чи задоволені у його блоці розподілом посад.

"Ми розмовляємо з вами у Верховній Раді і ви розмовляєте зі мною як з головою Верховної Ради. Про партійні справи можна буде поговорити у вільний від роботи час", - заявив він.

"Кадрових посад, рівно як і грошей, багато не буває. Треба у всьому знати міру...Це взагалі трагедія для будь-якої держави, а для нашої особливо, якщо у нас будуть партійні призначення", - додав Литвин.

Крім того, спікер підкреслив: "Перевірити життєздатність і спроможність відповідально працювати Верховної Ради і її складової - коаліції - можна буде при розгляді доволі складного документу, яким буде держбюджет".

Українська правда