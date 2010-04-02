У БЮТ пояснили, чому блокують

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що народні депутати з фракції БЮТ блокуватимуть роботу Верховної Ради України, доки не будуть виконі їхні вимоги перерозподілити парламентські комітети між опозицією і коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Ми пропонуємо зараз ЛИТВИНУ створити відповідну робочу групу по перерозподілу парламентських комітетів і підготувати відповідний проект постанови по квотах, як цього вимагає Регламент (Верховної Ради)», - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що опозиція претендує на комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради, комітет з питань бюджету та комітет з питань свободи слова та інформації, а також комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та комітет з питань правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня фракція БЮТ ухвалила рішення відкликати своїх депутатів з керівних посад в усіх парламентських комітетах.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив думку, що таке рішення фракції тільки дестабілізує роботу парламенту. За словами В.ЛИТВИНА, лідери фракцій провинні вирішити питання щодо розподілу комітетів на засіданні Погоджувальної ради.