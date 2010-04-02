Як українці будуть відзначати Великдень (опитування)

Українці не будуть економити на великодньому столі. Про це свідчать результати телефонного опитування на тему: «Як українці збираються відзначати Великдень?», проведеного Інститутом Горшеніна з 29 по 31 березня 2010 р.

За результатами дослідження, переважна більшість українців - 92,7% - знають про те, що зараз йде Великий пост. Не знають про це лише 3,6% опитаних і майже стільки ж - 3,7% – було важко з відповіддю на дане питання.

Більша частина громадян України - 65,3% - не дотримуються Великого посту. Заявили, що дотримуються Великого посту більш як чверть респондентів - 28,3%. З них 23,5% дотримуються його частково – не їдять м`ясо або рибу, а 4,8% заявили, що суворо дотримуються Великого посту. Відповідь «інше» на це питання дали 6,4% українців.

Більша частина українців - 68,2% - збираються готувати великодні страви. 42,3% - збираються цього дня приймати гостей або йти у гості, а близько третини - 36,1% - освячувати великодні страви в церкві. Кожен десятий респондент - 10,1% - піде на Великдень до всеношної, а 5,6% опитаних дали відповідь «інше» на це питання. Не святкуватимуть Великдень 9,7% громадян України, а 4,6% було важко відповісти, як проведуть цей день.

Більше половини українців - 54,7% - заявили, що не будуть економити на великодньому столі. З них 36,8% відповіли «швидше, ні» на це питання, а 17,9% - «точно ні». Збирається економити на великодньому столі кожен третій громадянин України - 37,4%. З них 23,2% відповіли на питання «швидше, так», 14,2% - «точно так». Важко з відповіддю – 7,9% респондентів.

Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років, в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.