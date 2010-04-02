Тимошенко «розмазала» Ставицького

У команді лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО вважають, що прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ готує механізми для подальшої незаконної приватизації об’єктів державної власності через відповідні кадрові призначення.

Про це йдеться у статті "Нетаємний союз меча і орала", опублікованій на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Уряд М.АЗАРОВА поновив 38-річного Едуарда СТАВИЦЬКОГО на посаді голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України". На перший погляд, уряд нібито продемонстрував законослухняність: рішення про поновлення відомого "комбінатора" ухвалено на підставі судового рішення, винесеного за результатами розгляду позову Едуарда СТАВИЦЬКОГО щодо незаконності його звільнення урядом Ю.ТИМОШЕНКО. Але це лише на перший погляд", - йдеться у статті.

На сайті нагадують, що уряд нинішнього лідера опозиції також був змушений на вимогу суду поновити Е.СТАВИЦЬКОГО на посаді керівника цієї компанії, але ненадовго - він у той же день був звільнений. "І такою була реакція уряду Ю.ТИМОШЕНКО на корупційне рішення суду", - зазначається у статті.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, "СТАВИЦЬКИЙ – це маріонетка добре організованої, повністю забезпеченої групи, котра таким нечесним способом продовжує думати, що вона може забирати в держави власність".

"Проблема не в СТАВИЦЬКОМУ, а проблема в тому, хто є його господарем, хто за ним стоїть і хто направляє його дії, хто забезпечує нечесні рішення в судах і силових структурах на користь таких ставицьких", - вважає лідер опозиції.

У статті нагадується, що саме за часів керівництва Е.СТАВИЦЬКИМ компанією "Надра України" майбутній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уже через три місяці свого прем’єрства у 2006 році встиг стати власником історичної урядової резиденції "Межигір`я", а найближче його оточення – отримати 19 ліцензій на видобування нафти і газу. "До речі, і дві будівлі Національної акціонерної компанії "Надра України", розташовані у центрі Києва (по вул. Володимирській, 34 і Золотоворітському провулку, 9) загальною площею близько 5 тисяч гектарів також вже були підготовлені для подальшої "персональної прихватизації" через нібито кіпрську компанію", - зазначається у статті.

"На жаль, суспільство залишило це непоміченим та допомогло "бідному" володарю урядового "Межигір`я" та 140 гектарів землі переселитися до президентської резиденції. А раптом і з будинку на Банковій В.ЯНУКОВИЧ згодом не захоче з`їхати? Хоча, врешті решт, за допомогою свого поплічника Василя ДЖАРТИ, який зараз господарює в Криму, та Е.СТАВИЦЬКОГО можна подумати і про інше майно… Отже, широкі маси мільярдерів знайомляться з побутом нового, але не радянського, як казав літературний Великий комбінатор, а президентського села", - резюмується у матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2009 року тодішній прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО скликала позачергове засідання уряду у зв’язку з захопленням Е.СТАВИЦЬКИМ будівлі НАК "Надра України". На тому ж засіданні Кабінет міністрів поновив і відразу ж звільнив Е.СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК "Надра України".

Крім того, уряд на позачерговому засіданні 20 серпня 2009 року ухвалив рішення про повернення урядової резиденції "Межигір’я" у державну власність, а також про передачу всіх незаконно виданих Е.СТАВИЦЬКИМ ліцензій на видобування нафти і газу НАК "Нафтогаз України".

Уряд звернувся до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу за фактами незаконної приватизації "Межигір’я", але Генпрокуратура заявила про законність цієї оборудки.

Зараз Президент В.ЯНУКОВИЧ продовжує мешкати в "Межигір’ї".