Бродський вже затягує паски

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ планує скоротити штат комітету на 21%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

У комітеті також зазначили, що поки що не володіють інформацією про те, чи був підписаний відповідний наказ.

Крім того, М.БРОДСЬКИЙ відмовився від коштів, передбачених цього року на фінансування Українського фонду підтримки підприємництва (УФПП).

Як прокоментували в прес-службі комітету, М.БРОДСЬКИЙ обгрунтовує таке рішення тим, що фонд надає кредитування для бізнесу, і, таким чином, має сам себе забезпечувати.

В УФПП УНІАН підтвердили інформацію про скорочення фінансування. Там зазначили, що в проекті Держбюджету-2010 було закладено близько 200 млн. грн. на його фінансування цього року. Крім того, у фонді повідомили про розгляд питання про можливу його ліквідацію, а також про можливе скорочення всіх регіональних представництв Держкомпідприємництва.