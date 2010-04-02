МВФ заявляє про прогрес у переговорах з Україною

Україна і Міжнародний валютний фонд добилися значного прогресу у переговорах з питання відновлення фінансування, проте ряд питань залишається невирішеним, зазначив заступник директора департаменту зовнішніх зв`язків МВФ Геррі РАЙС.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

«Хоча значний прогрес було досягнуто в багатьох сферах, ряд питань залишається невирішеним. Ми продовжимо наші дискусії з владою в найближчі тижні», - сказав Г.РАЙС під час брифінгу в МВФ.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що незабаром має намір провести переговори про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні (США).

С.ТІГІПКО зазначив, що його візит у США відбудеться після того, як 2 квітня в Києві завершить роботу місія МВФ.