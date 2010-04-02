Томенко не бачить можливості почати роботу ВР
Хоча шанс ще є...
Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що сьогоднішнє засідання парламенту не відбудеться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.
За словами М.ТОМЕНКА, на засідання Погоджувальної ради не прийшли представники коаліції, тому «переговорний процес не увійшов у конструктивне русло, і тому поки що не бачу можливості почати роботу».
Він додав, що у випадку, якщо до 12-ї години засідання Погоджувальної ради все ж відбудеться, то сьогодні парламент зможе вирішити хоча б кілька питань.
На думку М.ТОМЕНКА, «можна відкладати конфлікти на тиждень, на місяць, але їх треба вирішувати. Наша пропозиція – конструктивно, демократично вирішити».
М.ТОМЕНКО також наголосив, що до 12 квітня робоча група має напрацювати питання щодо вирішення конфлікту навколо керівництва комітетів ВР і щодо надання опозиції можливості контролювати дії влади шляхом головування у комітетах, які мають відійти опозиції.