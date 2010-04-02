Томенко не бачить можливості почати роботу ВР

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що сьогоднішнє засідання парламенту не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами М.ТОМЕНКА, на засідання Погоджувальної ради не прийшли представники коаліції, тому «переговорний процес не увійшов у конструктивне русло, і тому поки що не бачу можливості почати роботу».

Він додав, що у випадку, якщо до 12-ї години засідання Погоджувальної ради все ж відбудеться, то сьогодні парламент зможе вирішити хоча б кілька питань.

На думку М.ТОМЕНКА, «можна відкладати конфлікти на тиждень, на місяць, але їх треба вирішувати. Наша пропозиція – конструктивно, демократично вирішити».

М.ТОМЕНКО також наголосив, що до 12 квітня робоча група має напрацювати питання щодо вирішення конфлікту навколо керівництва комітетів ВР і щодо надання опозиції можливості контролювати дії влади шляхом головування у комітетах, які мають відійти опозиції.