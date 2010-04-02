Бютівці розблокували ВР і пішли собі

Народні депутати з фракції БЮТ розблокували трибуну, президію і урядову ложу у Верховній Раді й залишили сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як із сесійної зали пішли депутати з інших фракцій, “бютівці” порадились, зібрали свої картки для голосування й залишили парламент.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від БЮТ сьогодні зранку заблокували президію, трибуну парламенту і урядову ложу. “Бютівці” наполягають на розгляді питання про перерозподіл комітетів Верховної Ради між коаліцією та опозицією.

Через блокування пленарне засідання ВР не розпочиналось.