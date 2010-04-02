Бютівці розблокували ВР і пішли собі
13:46, 02 квітня 2010Політика
2492 0
Перед тим порадились
Народні депутати з фракції БЮТ розблокували трибуну, президію і урядову ложу у Верховній Раді й залишили сесійну залу.
Як передає кореспондент УНІАН, після того як із сесійної зали пішли депутати з інших фракцій, “бютівці” порадились, зібрали свої картки для голосування й залишили парламент.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати від БЮТ сьогодні зранку заблокували президію, трибуну парламенту і урядову ложу. “Бютівці” наполягають на розгляді питання про перерозподіл комітетів Верховної Ради між коаліцією та опозицією.
Через блокування пленарне засідання ВР не розпочиналось.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter