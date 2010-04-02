Янукович зателефонував Медведєву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ питання взаємодії у сфері боротьби з міжнародним тероризмом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за результатами телефонної розмови двох президентів.

«Д.МЕДВЕДЄВ і В.ЯНУКОВИЧ обговорили питання взаємодії у сфері боротьби з міжнародним тероризмом, а також інші актуальні теми двосторонньої співпраці у світлі недавнього візиту Президента України до Москви», - йдеться у повідомленні.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що разом із співчуттями, що були передані раніше у зв`язку з терактами в Москві, зателефонував, щоб особисто висловити жаль і солідарність з народом Росії.

Розмова відбулася за ініціативи української сторони.