Одеській міліції новий начальник обіцяє кадрові чистки

В міліції Одеської області будуть проведені кадрові зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив новий начальник Головного управління МВС України Михайло ЯЦКОВ, коментуючи порушення прокуратурою кримінальних справ проти першого заступника начальника Одеського міського управління міліції і першого заступника начальника Київського райвідділу міліції Одеси. Обох напередодні затримали за отримання хабара у розмірі 400 тис. грн. співробітники обласного управління СБУ спільно з представниками Генеральної прокуратури України.

«Ці гроші, за даними слідства, затримані вимагали й отримали за закриття кримінальної справи, порушеної за фактом економічного злочину», - уточнив М.ЯЦКОВ.

За його словами, «деяких співробітників правоохоронних органів доведеться звільнити» після корупційного скандалу.

«Основними критеріями, відповідно до яких пройде очищення кадрів міліції, - це порядність і професіоналізм», - наголосив полковник міліції.

Уже усунуто від виконання обов’язків начальника міського управління міліції Едуарда ДОБРИНІНА, його першого заступника і начальника Київського райвідділу міліції. Загалом за останній тиждень зі служби в міліції звільнено 12 працівників, зазначив М.ЯЦКОВ.

За його словами, зараз вирішується питання, кого буде призначено на посаду начальника Одеського міського управління міліції, яку досі обіймав полковник Е.ДОБРИНІН, що нині перебуває на лікарняному.

«За кожною заявою громадян про хабарництво і навіть за публікаціями у ЗМІ будемо проводити відповідні розслідування, - підсумував М.ЯЦКОВ. - Тому невдовзі кількість усунутих і звільнених з посад працівників міліції може значно зрости».

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня працівники Генеральної прокуратури України і СБУ затримали заступника начальника Одеського міського управління внутрішніх справ та першого заступника Київського райвідділу міліції Одеси, які вимагали та отримали 400 тис. грн. хабара.