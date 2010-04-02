Янукович на Великдень хреститиме в Москві дитину

Наступного тижня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує здійснити візити до Москви та Астани.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“У понеділок Президент здійснить короткий візит до Москви, де похрестить онука свого шкільного товариша. Там же глава держави відвідає могилу свого названого батька – космонавта Георгія Берегового. Президент вшанує пам’ять людини, яка відіграла значну роль у його житті”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також повідомила, що 7 квітня планується візит Президента України до Республіки Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, на 12-13 квітня заплановано візит Президента В.ЯНУКОВИЧА до США для участі у Саміті з ядерної безпеки. У рамках робочого візиту також плануються зустрічі Президента України з американським керівництвом.