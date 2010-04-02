Регіонали перетворюють опозицію на бойовий загін?

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що блокуванням трибуни опозиція добивається створення цивілізованої моделі відносин з владою.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі В.БАЛИ з приводу позиції парламентської фракції БЮТ.

За словами В.БАЛИ, блокування трибуни Верховної Ради представниками опозиції відбувається через небажання команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, що консолідувала в своїх руках максимально можливу владу, виробити модель взаємин з парламентською опозицією.

На думку експерта, в інтересах коаліції - «зняти» питання з розподілом парламентських комітетів. «Цей шлях чітко визначає правила взаємин влади і опозиції. Ігнорування позиції опонентів з боку фракцій коаліції призведе до деструктивних методів комунікації з боку того ж БЮТ. Фактично коаліціанти підштовхують опозицію до жорстких заходів донесення свого бачення стратегії розвитку держави. При цьому, треба сказати, будь-яка влада втрачатиме електоральні очки», - вважає В.БАЛА.

На думку експерта, опозиційний уряд за своєю суттю має виконувати функцію дорадчого експертного органу, а не бойового загону.

«Сьогодні коаліція фактично перетворює опозицію на бойовий загін, підштовхуючи її до деструктивних методів дискусії. Водночас, за своєю суттю такий інститут, як опозиційний уряд, має виконувати функції експертної ради і дорадчого органу, що відстежує динаміку діяльності влади, що корелює її», - зазначив директор АМС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція БЮТ блокувала роботу парламенту, вимагаючи перерозподілу парламентських комітетів з метою контролювати роботу влади.