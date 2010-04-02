Про спільні паради на День перемоги домовлялися Янукович з Медведєвим

Рішення про взаємну участь військовослужбовців Збройних сил України і Російської Федерації у військових парадах у Києві та Москві на День перемоги 9 травня є результатом особистих домовленостей президентів двох держав.

Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони України.

За словами співрозмовника агентства, таке рішення уповноважені ухвалити на вищому державному рівні лише президенти двох країн – Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу, зазначили у військовому відомстві, Міністерство оборони, отримавши відповідне доручення, готове його виконати і забезпечити прохід спільного парадного розрахунку українських і російських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, вперше в історії України 9 травня у військовому параді у Києві візьмуть участь близько 70 військовослужбовців Збройних сил Росії.

Як планується, представники Збройних сил України також візьмуть участь у параді на День Перемоги у Москві на Красній площі.