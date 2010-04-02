ГПУ призупинила розслідування справи про отруєння Ющенка

Генеральна прокуратура України призупинила розслідування справи про отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, поки прокурор з нагляду не вивчить її матеріали.

Цю інформацію УНІАН підтвердив заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН, у нагляд якого нещодавно було передано цю справу, а також справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

"Це дійсно так. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу прокурор має право вивчити матеріали справи перед тим, як приймати ті чи інші слідчі дії. З урахуванням того, що на сьогодні слідчий та її група не дає нам ці матеріали, ми вирішили призупинити справу до вивчення матеріалів. А потім будемо продовжувати", - сказав він.

Водночас на запитання, як довго триватиме пауза в розслідуванні, В.ЩОТКІН зазначив, що не може точно вказати термін, оскільки керівник слідчої групи Галина КЛИМОВИЧ до 19 квітня перебуває у відпустці. “Якщо сьогодні дадуть матеріали – завтра почнемо вивчати”, - сказав заступник генпрокурора.