Королевська: вимагаємо віддати комітети, які належать опозиції

Для того щоб опозиція могла ефективно виконувати свою пряму функцію контролю влади, їй потрібні легітимні інструменти. Про це заявила народний депутат від БЮТ, голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі «Шустер Live», повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Ми вийшли з пропозицією скласти повноваження всіх керівних представників БЮТ у Верховній Раді – починаючи від голів і перших заступників комітетів. Ми вимагаємо віддати нам ті комітети, які належать опозиції згідно з діючим Регламентом Верховної Ради», - сказала вона.

Для того щоб опозиція могла виконувати свою пряму функцію контролю влади, їй потрібні легітимні інструменти, впевнена парламентарій. «Опозиція може бути конструктивною і ефективною тоді, коли вона має легітимні важелі контролю влади і можливості не допустити ухвалення владою неправильних, неконстутиционных рішень», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», опозиція має право призначити своїх представників головами таких комітетів: комітет з питань Регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної Ради, комітет з питань бюджету, комітет з питань свободи слова та інформації, комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а також комітет з питань правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня фракція БЮТ ухвалила відкликати своїх депутатів з керівних посад в усіх парламентських комітетах.