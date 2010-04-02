Литвин бачить своїм першим заступником Адама Мартинюка
"Нема часу вчити нову людину"
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН бачить на посаді свого першого заступника комуніста Адама МАРТИНЮКА, який має досвід керівництва парламентом.
Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу "Рада".
В.ЛИТВИН заявив, що він – противник того, щоб посади у президії ділилися за квотним представництвом. Водночас, на його думку, першим віце-спікером має бути людина, яка не лише досконало знає парламентську процедуру, а й людина, яка має досвід застосування процедур, що забезпечують організацію роботи ВР. Цим критеріям, на переконання голови ВР, відповідає А.МАРТИНЮК.
В.ЛИТВИН зауважив, що у парламенту нема часу, щоб вчити нову людину всім обов’язкам першого віце-спікера. "Це доволі непроста робота, і часто-густо виникає бажання покричати, нагримати... продемонструвати, що ти можеш “поставити на місце”. Ти зобов’язаний слухати і находити оте раціональне зерно, яке потрібно врахувати", - сказав В.ЛИТВИН.
Як відомо, посада першого віце-спікера залишається вільною з 11 березня ц.р., коли Верховна Рада призначила “регіонала” Олександра ЛАВРИНОВИЧА, який обіймав цей пост, міністром юстиції.
А.МАРТИНЮК вже був першим заступником голови парламенту у ВР III, IV і V скликань.