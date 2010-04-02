НУНС: псевдорішення про Бандеру - спроба допомогти Януковичу

У НУНС вважають політичним замовленням рішення суду про скасування указу про присвоєння Степану Бандері звання Героя України. Про це заявив заступник лідера фракції НУНС Тарас Стецьків.

"Рішення суду не правове, це було зрозуміло з самого початку. Суд не мав права навіть розглядати таке рішення... і з правової точки зору тут навіть нічого коментувати", - сказав депутат.

Він назвав це рішення "спробою дати псевдоюридичну можливість" чинному президенту Віктору Януковичу скасувати указ попереднього президента Віктора Ющенка.

На його думку, не має значення, хто звернеться до суду з апеляцією з цього питання. "Чи зробить це онук Бандери, або зроблять це народні депутати, не має значення", - наводить слова Стецьківа "Українська правда". На його переконання, це рішення Донецького суду "може бути легко скасовано будь-яким іншим судом".